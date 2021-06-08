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новостей
12:12
Армия
Белоруссия представит БТР отечественного производства на выставке в июне
12:12
Общество
СК возбудил дело о халатности из-за детей, проживающих в заброшенном доме в Сибири
12:12
Спорт
ММА может стать частью программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе
12:11
Происшествия
Пострадавшую при падении с батута девочку сняли с ИВЛ в Барнауле
12:09
Происшествия
Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся до критической отметки
12:08
Армия
Власти Пакистана отказались передавать военные базы под нужды США
12:07
Происшествия
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на арест россиянина Дудникова
12:03
Политика
Женевские власти изменили маршрут общественного транспорта из-за саммита РФ — США
12:01
Армия
Шойгу прибыл в войска ЮВО для инспекции новых пунктов базирования Каспийской флотилии
12:01
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Экономика
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12:00
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Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
11:59
Происшествия
Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками
11:58
Происшествия
Труп молодого человека выловили из Невы у стен Петропавловской крепости
11:57
Технологии
Роскосмос анонсировал следующий старт ракеты с космодрома Восточный
11:56
Общество
Туристов на Кубани могут принудительно «обобрать» еще на пару тысяч рублей
11:56
Политика
Дзермант объяснил бессилие санкционной политики Запада против Минска
11:54
Экономика
Южнокорейская Kia представила новую генерацию Sportage
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Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО

  /   Обновлено: 08 июня 2021 12:04
Украина
Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня Соединенные Штаты не верят в то, что Украина может вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил шведский экономист и дипломат, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Ослунд.

Накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По итогам переговоров правительства США и Украины опубликовали «противоречивые» заявления. В версии Киева говорилось, что американский лидер «подчеркнул важность предоставления Украине плана действий по членству в НАТО». Однако Белый дом отрицает, что президент США поддержал такую позицию, и назвал толкование Киевом слов Байдена неверным.

После того, как ошибку заметили в Вашингтоне, Офис президента Украины исправил сообщение о его разговоре с президентом США в части, которая касалась слов якобы американского лидера о Плане действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины.

«Украина неверно охарактеризовала заявление и исправила запись [о разговоре]», — сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает портал Axios.

Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
Global Look Press  / White House / via Globallookpress.com

В сою очередь шведский дипломат Андерс Ослунд считает, что американские власти разочаровались в правительстве Украины и президенте Владимире Зеленском, поскольку Киев неуважительно относится к Вашингтону.

«Когда госсекретарь США Энтони Блинкен приехал на Украину, то он хотел обсудить с киевскими властями ряд тем: корпоративное управление, антикоррупционные институты, судебную реформу, а также вопросы безопасности. Как ему ответили в Киеве? Украинские власти хотели обсуждать только вопросы безопасности, но не то, как они уволили все руководство «Нафтогаза». Из-за этого американские власти поняли, что правительство Украины несерьезное. Вы видели, как Блинкен сократил время встречи с президентом Зеленским от часа до 15 минут. А все из-за того, что он понял, что эти люди несерьезные. Чтобы разговаривать о вступлении в НАТО, нужно показывать себя серьезным партнером. США поддерживают Украину. Но если киевские власти неуважительно относятся к госсекретарю, то о чем можно тогда разговаривать», — сказал эксперт.

Шведский дипломат остудил пыл Киева: США не верят во вступление Украины в НАТО
facebook.com  / Міністерство оборони України

Андерс Ослунд поспешил остудить пыл Киева, отметив, что сегодня Соединенные Штаты не видят Украину в Североатлантическом альянсе из-за неуверенности в киевской власти. По его словам, ситуация может измениться, когда произойдет смена президента Украины.

«Сейчас США не верят, что Украина может вступить в НАТО. Еще в 2008 году [во время проведения Бухарестского саммита] все было наоборот, но и тогда уже было слишком поздно. Я думаю, что США виновны в том, что Украина не начала движение в НАТО, когда это было возможно. В 2008 году Германия и Франция выступили против членства Украины в Альянсе. Сегодня нам нужно переубедить Берлин и Париж. Замечу, что США, Германия и Франция — три страны, которые решают, кто именно вступит в НАТО. Для вхождения Украины в Североатлантический альянс американские власти должны убедиться, что в Киеве находятся серьезное правительство. В первую очередь, я говорю, что это станет возможно при смене власти, а это — президент и его офис», — резюмировал Андерс Ослунд.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов защищать своих партнеров от «любых опасностей», которые якобы могут исходить со стороны Белоруссии или России.

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