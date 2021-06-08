Онколог Минздрава РФ назвал фактор, который повышает риск развития рака на 20%

Москва, 8 июня. Риск развития рака повышается у людей, которые выкуривают более пяти сигарет в сутки, предупредил онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Выкуривание свыше пяти сигарет в день увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний на 20%, добавил Каприн. Также следует снизить количество красного мяса в рационе и не злоупотреблять спиртными напитками.

В качестве профилактики рака нужно регулярно проходить диспансеризацию в соответствии с возрастными предписаниями. Необходимо вести подвижный образ жизни, не допускать ожирения и следить за индексом массы тела, добавил Каприн во время интервью с ТАСС.

До этого невролог Дмитрий Разумовский рассказал, какая одежда может спровоцировать развитие рака. Речь идет о головных уборах. Химические вещества, которые применяются во время производства шапок, могут привести к злокачественным новообразованиям.