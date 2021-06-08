Российская премьер-лига вошла в топ-5 по числу представителей на Евро-2020

Москва, 8 июня. Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в топ-5 по количеству игроков-представителей на грядущем чемпионате Европы.

Российское первенство на Евро-2020 будут представлять 32 футболиста, таким образом, РПЛ разместилась на пятой строчке рейтинга. Информацию об этом сообщает издание Sportskeeda.

Лидером рейтинга стала Английская премьер-лига (АПЛ), которую представляют 118 футболистов. На второй строчке немецкая Бундеслига с представительством в 90 спортсменов. На третьем месте расположилось итальянская Серия А, откуда будут играть 70 футболистов, а четвертое место у испанской Примеры — 39 игроков.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге на матчи всех болельщиков будут развозить до стадиона и обратно на специальных автобусах-шаттлах.