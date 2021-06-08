Наталья Гвоздикова объяснила, почему простила мужа после измен

Москва, 8 июня. Актриса Наталья Гвоздикова смогла найти в себе силы простить мужа Евгения Жарикова, у которого на стороне родились двое детей.

Женатый Жариков закрутил на теплоходе роман с журналисткой Татьяной Секридовой. У них родились двое детей.

Гвоздикова, узнав об измене мужа, первое время даже не хотела видеть супруга. Она дала Жарикову полный карт-бланш в принятии решений. Мужчина должен был сам выбрать, с кем остаться, пишет Teleprogramma.pro.

«Мы все прекрасно понимали, но не сделали на этом никаких акцентов. Было тяжело, когда узнала о внебрачных детях. Когда есть отношения человеческие, то они не для всех. Я его в итоге простила. Если простила — значит, было за что», — честно объяснила знаменитость в разговоре с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека».

Гвоздикова призналась, что увела Жарикова из семьи. По ее словам, отношения с супругой у актера были никудышными. Мужчина очень хотел детей, а Валентина Зотова не могла их иметь. Актриса утверждает, что Жариков женился на первой супруге из жалости.