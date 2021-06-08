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08 июня 10:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
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Политика
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Наталья Гвоздикова объяснила, почему простила мужа после измен

Шоу-бизнес
Наталья Гвоздикова объяснила, почему простила мужа после измен
Global Look Press  /  Vasilii Smirnov/Russian Look

Москва, 8 июня. Актриса Наталья Гвоздикова смогла найти в себе силы простить мужа Евгения Жарикова, у которого на стороне родились двое детей.

Женатый Жариков закрутил на теплоходе роман с журналисткой Татьяной Секридовой. У них родились двое детей.

Гвоздикова, узнав об измене мужа, первое время даже не хотела видеть супруга. Она дала Жарикову полный карт-бланш в принятии решений. Мужчина должен был сам выбрать, с кем остаться, пишет Teleprogramma.pro.

«Мы все прекрасно понимали, но не сделали на этом никаких акцентов. Было тяжело, когда узнала о внебрачных детях. Когда есть отношения человеческие, то они не для всех. Я его в итоге простила. Если простила — значит, было за что», — честно объяснила знаменитость в разговоре с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека».

Гвоздикова призналась, что увела Жарикова из семьи. По ее словам, отношения с супругой у актера были никудышными. Мужчина очень хотел детей, а Валентина Зотова не могла их иметь. Актриса утверждает, что Жариков женился на первой супруге из жалости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталья Гвоздикова объяснила, почему простила мужа после измен
актриса личная жизнь гвоздикова жариков
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