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08 июня 10:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:37
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
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«Этот день в истории». Что произошло 8 июня, праздники, факты, люди

ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 8 июня, праздники, факты, люди

В новом выпуске программы «Этот день в истории» мы расскажем, чем примечателен этот день, и отправимся в небольшое путешествие по страницам истории.

8 июня праздник у экологов, ихтиологов, сотрудников зоопарков и дельфинариев. Сегодня — Всемирный день океанов. Они занимают три четверти поверхности нашей планеты, содержат 97% водных запасов. При этом до 40% мировых океанов пострадали от рук человека. Истощены запасы рыб, уничтожено множество рифов. Для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и напомнить о глобальной роли Мирового океана, в 2009 году Генеральная Ассамблея ООН учредила официальный праздник.

Сегодня же можно поздравить социальных работников. История праздника начинается 320 лет назад, когда Петр I подписал соответствующий указ, согласно ему определялись люди, которые должны были ухаживать за больными. Так в царской России появились богадельни, приюты, дома призрения.

Праздник сегодня и у кошек, а именно петербургских. Эти животные являются символом города на Неве. Они жили еще в Зимнем дворце при Петре I. Во время блокады эти звери почти исчезли с городских улиц, тогда свою силу почувствовали крысы. Для того, чтобы справиться с наплывом грызунов, в Ленинград кошек и котов завозили вагонами. Со своей задачей усатые справились быстро.

Что еще произошло в этот день, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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Все новости / ФАН-ТВ / «Этот день в истории». Что произошло 8 июня, праздники, факты, люди
этот день в истории
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