«Этот день в истории». Что произошло 8 июня, праздники, факты, люди

В новом выпуске программы «Этот день в истории» мы расскажем, чем примечателен этот день, и отправимся в небольшое путешествие по страницам истории.

8 июня праздник у экологов, ихтиологов, сотрудников зоопарков и дельфинариев. Сегодня — Всемирный день океанов. Они занимают три четверти поверхности нашей планеты, содержат 97% водных запасов. При этом до 40% мировых океанов пострадали от рук человека. Истощены запасы рыб, уничтожено множество рифов. Для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и напомнить о глобальной роли Мирового океана, в 2009 году Генеральная Ассамблея ООН учредила официальный праздник.

Сегодня же можно поздравить социальных работников. История праздника начинается 320 лет назад, когда Петр I подписал соответствующий указ, согласно ему определялись люди, которые должны были ухаживать за больными. Так в царской России появились богадельни, приюты, дома призрения.

Праздник сегодня и у кошек, а именно петербургских. Эти животные являются символом города на Неве. Они жили еще в Зимнем дворце при Петре I. Во время блокады эти звери почти исчезли с городских улиц, тогда свою силу почувствовали крысы. Для того, чтобы справиться с наплывом грызунов, в Ленинград кошек и котов завозили вагонами. Со своей задачей усатые справились быстро.

Что еще произошло в этот день, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».