Путин отметил важность объединения усилий мирового сообщества в борьбе с пандемией

Москва, 8 июня. Борьба с коронавирусной инфекцией требует объединения усилий мирового сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Мировое сообщество должно объединить усилия для борьбы с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума «Примаковские чтения». Глава государства подчеркнул, что говорить о победе над коронавирусом рано, однако уже сейчас необходимо задуматься, какие уроки нужно извлечь из пандемии COVID-19.

Россия вносит серьезный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так, разработанный в Центре имени Н. Ф. Гамалеи препарат «Спутник V» помог государству Сан-Марино победить COVID-19.