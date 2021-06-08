Два десятка домов затопило из-за перелива воды через дамбу в Крыму

Симферополь, 8 июня. Из-за перелива воды через дамбу затопило село в Крыму. Сотрудники МЧС на месте ликвидируют последствия подтопления.

Из-за сильных дождей вода перелилась через дамбу и подтопила 18 домовладений, сообщает сайт 360tv.ru. Для местных жителей в поселке Багерово развернут пункт временного размещения на базе гостиницы, в котором в настоящий момент находятся четыре человека.

На место происшествия отправлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. С помощью специального оборудования проводится откачка воды с подтопленных участков.