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08 июня 10:44
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новостей
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
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Азербайджанцы требуют наказания для застрелившего мужчину полицейского

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1760
Политика
Азербайджанцы требуют наказания для застрелившего мужчину полицейского
pixabay.com

Баку, 8 июня. Жители Азербайджана написали открытое письмо с критикой решения освободить полицейского, непроизвольно застрелившего человека. Они потребовали привлечь к ответственности силовика.

Открытое письмо подписали более 50 политиков, правозащитников и журналистов. Они призвали наказать инспектора ДПС Александра Гусева. Правоохранитель непроизвольно произвел выстрел в сторону 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Позже молодой человек скончался в больнице.

«У сотрудника полиции не было необходимости применять оружие — у Векила оружия не было, может быть, он и сопротивлялся, но не настолько, чтобы представлять опасность для полицейского», — считают авторы открытого письма.

Ранее стало известно о намерении России усилить авиасообщение с Азербайджаном, передает «Национальная служба новостей». Граждане РФ смогут посетить государство с 10 июня при условии предоставления необходимых документов.

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азербайджан полицейский письмо
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