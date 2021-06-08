Азербайджанцы требуют наказания для застрелившего мужчину полицейского

Баку, 8 июня. Жители Азербайджана написали открытое письмо с критикой решения освободить полицейского, непроизвольно застрелившего человека. Они потребовали привлечь к ответственности силовика.

Открытое письмо подписали более 50 политиков, правозащитников и журналистов. Они призвали наказать инспектора ДПС Александра Гусева. Правоохранитель непроизвольно произвел выстрел в сторону 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Позже молодой человек скончался в больнице.

«У сотрудника полиции не было необходимости применять оружие — у Векила оружия не было, может быть, он и сопротивлялся, но не настолько, чтобы представлять опасность для полицейского», — считают авторы открытого письма.

Ранее стало известно о намерении России усилить авиасообщение с Азербайджаном, передает «Национальная служба новостей». Граждане РФ смогут посетить государство с 10 июня при условии предоставления необходимых документов.