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новостей
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:37
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
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Список «Единой России» могут разбить на 57 региональных групп

Политика
Список «Единой России» могут разбить на 57 региональных групп
 /  Ягудаев Владимир

Москва, 8 июня. Список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в сентябре планируют разбить на 57 групп, объединенных по регионам, почти каждую из которых возглавят губернаторы.

Окончательное решение о количестве групп будет принято на съезде партии 19 июня в Москве. Самой крупной группой станут представители Дальнего Востока, лидером там может стать вице-премьер Юрий Трутнев. В эту группу войдут девять дальневосточных субъектов РФ.

«Создание мегагруппы во главе с авторитетным и известным в округе лицом повышает шансы партии на получение большего количества мандатов», — заявили источники в Кремле и ЕР.

В остальные группы будут объединять по нескольку регионов, например по три, куда войдут Красноярский край, Хакасия и Тыва. Также общий список может появиться по Рязанской и Нижегородской областям и Чувашии. Владимирскую область планируют «объединить» с Ивановской, Омскую — с Новосибирской, Смоленскую — с Брянской.

Разбить федеральный список на большое количество групп в ЕР собирались еще на начальном этапе подготовки к выборам.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что состав партии обновится более чем на 50% в новом созыве Государственной думы. По его словам, праймериз показало, что конкуренция среди кандидатов крайне высока.

Госдума нынешнего созыва планирует завершить пленарную работу 17 июня, сообщил первый зампредседателя фракции «ЕР Андрей Исаев. Он добавил, что если потребуется, депутаты готовы продлить весеннюю сессию, передает НСН.

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выборы единая россия госдума
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