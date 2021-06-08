Список «Единой России» могут разбить на 57 региональных групп

Москва, 8 июня. Список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в сентябре планируют разбить на 57 групп, объединенных по регионам, почти каждую из которых возглавят губернаторы.

Окончательное решение о количестве групп будет принято на съезде партии 19 июня в Москве. Самой крупной группой станут представители Дальнего Востока, лидером там может стать вице-премьер Юрий Трутнев. В эту группу войдут девять дальневосточных субъектов РФ.

«Создание мегагруппы во главе с авторитетным и известным в округе лицом повышает шансы партии на получение большего количества мандатов», — заявили источники в Кремле и ЕР.

В остальные группы будут объединять по нескольку регионов, например по три, куда войдут Красноярский край, Хакасия и Тыва. Также общий список может появиться по Рязанской и Нижегородской областям и Чувашии. Владимирскую область планируют «объединить» с Ивановской, Омскую — с Новосибирской, Смоленскую — с Брянской.

Разбить федеральный список на большое количество групп в ЕР собирались еще на начальном этапе подготовки к выборам.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что состав партии обновится более чем на 50% в новом созыве Государственной думы. По его словам, праймериз показало, что конкуренция среди кандидатов крайне высока.

Госдума нынешнего созыва планирует завершить пленарную работу 17 июня, сообщил первый зампредседателя фракции «ЕР Андрей Исаев. Он добавил, что если потребуется, депутаты готовы продлить весеннюю сессию, передает НСН.