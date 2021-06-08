Суд приступил к рассмотрению еще одного иска Навального к ИК-3

Владимир, 8 июня. Иск осужденного блогера Алексея Навального к ИК-3 о запрете адвокатам использовать на свиданиях смартфоны и ноутбуки начали рассматривать в суде.

Основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) отказался участвовать в судебном заседании. Причина, по которой он принял соответствующее решение, не раскрывается.

Навальный ранее отозвал второй иск к исправительной колонии №2 об отказе в выдаче ему книг. Кроме того, блогер отказался от претензий, связанных с «цензурой» получаемых им газет. Представители учреждения не стали возражать против этого решения.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.