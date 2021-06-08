Курсы доллара и евро растут на открытии торгов Московской биржи

Москва, 8 июня. Биржевые курсы доллара и евро демонстрируют рост в начале торговой сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Американская валюта в начале дня укрепилась к рублю на 14 копеек, до 72,95 рубля. Евро подорожал на 15,25 копейки и составил 88,935 рубля.

Рубль теряет накопленное ранее преимущество на фоне падения нефтяных котировок. Стоимость североморской нефти марки Brent упала до 70,96 доллара за баррель на лондонской бирже ICE. Рынок находится в ожидании итогов переговоров между Ираном и США по поводу ядерного соглашения.

Минфин РФ отказывается от доллара в структуре Фонда национального благосостояния. Аналитик БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее оценил перспективы такого решения.