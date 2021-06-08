Конкурс управленцев в Мордовии выходит на финишную прямую

Саранск, 8 июня. В столице республики подвели итоги дистанционного этапа кадрового проекта «Моя Мордовия». В финал конкурса вышли 223 человека. Среди них 170 жителей региона, 52 представителя других субъектов Российской Федерации и один участник из Германии.

«Сильный состав финалистов свидетельствует, в первую очередь, о том, что у республики имеется колоссальный кадровый потенциал. У нас есть много талантливых специалистов, как молодых, так и опытных, которые готовы работать на благо региона, заниматься развитием всех сфер жизни», — объявил врио главы Мордовии Артем Здунов.

Уже с 17 июня финалистам предстоит пройти решающие испытания. Это будет контрольное тестирование участников. Имена тех, кого могут пригласить на управленческие должности в органах исполнительной власти Мордовии, станут известны 20 июня.

Ранее ФАН писал о намерении минцифры вернуть российских программистов на родину. Переговоры о пополнении рядов грамотных специалистов уже ведутся.