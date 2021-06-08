Телефонные мошенники стали уходить от привычных схем обмана россиян

Москва, 8 июня. Телефонные мошенники стали намного реже представляться службой безопасности банков, так как клиенты уже не верят этим звонкам.

Это выяснили эксперты из компании Bi.Zone, передает РИА Новости. Специалисты сообщают, что в июле прошлого года на подобные звонки поступило 26 170 жалоб, однако в апреле 2021 число подобных обращений снизилось до 13 546 случаев.

«Мошенники регулярно проводят работу над ошибками и выбирают схемы, приносящие максимальную прибыль», — заявил директор Bi.Zone Евгений Волошин.

Он отметил, что сейчас у злоумышленников звонки от лица службы безопасности банка не популярны. Волошин выразил надежду, что такие схемы вскоре останутся в прошлом. Однако сообщил, что в России среди мошенников набирают популярность звонки от лица правоохранительных органов.

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