Помощник президента РФ сообщил о подготовке программы саммита Путина и Байдена

Москва, 8 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас программа переговоров между главой России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом готовится.

По словам Ушакова, пока рано говорить о том, будут ли подписаны какие-либо документы во время саммита. Также он не стал раскрывать состав российской делегации, которая отправится в Женеву.

«Пока готовится программа, я не могу о деталях говорить», — сказал он.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ранее стало известно, что на переговорах, возможно, будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.