Рабочий погиб при пожаре со взрывом на заводе в Новосибирске

Новосибирск, 8 июня. В производственном цехе в Советском районе Новосибирска произошел сильный пожар. На месте были слышны хлопки. В результате ЧП погиб один человек.

Возгорание случилось в цехе, где изготавливают стекла. Загорелось здание, при этом взрывались газовые баллоны. На месте обрушились перегородки помещений. Частично обрушилась кровля. Всех сотрудников вывели на улицу.

Сотрудники МЧС, работавшие на месте происшествия, разбирали завалы и наткнулись на тело. Погибшей оказалась 30-летняя сотрудница, которая работала в лаборатории и занималась производством стекол-хамелеонов, триплекса. На данный момент спасательная операция продолжается. Причины ЧП устанавливаются специалистами.