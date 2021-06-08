Рабочий погиб при пожаре со взрывом на заводе в Новосибирске

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 10:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:37
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
Все новости
08 июня 10:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:37
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
Все новости

Рабочий погиб при пожаре со взрывом на заводе в Новосибирске

Происшествия
Рабочий погиб при пожаре со взрывом на заводе в Новосибирске
Пресс-служба ГУ МЧС России  /  по Санкт-Петербургу

Новосибирск, 8 июня. В производственном цехе в Советском районе Новосибирска произошел сильный пожар. На месте были слышны хлопки. В результате ЧП погиб один человек.

Возгорание случилось в цехе, где изготавливают стекла. Загорелось здание, при этом взрывались газовые баллоны. На месте обрушились перегородки помещений. Частично обрушилась кровля. Всех сотрудников вывели на улицу.

Сотрудники МЧС, работавшие на месте происшествия, разбирали завалы и наткнулись на тело. Погибшей оказалась 30-летняя сотрудница, которая работала в лаборатории и занималась производством стекол-хамелеонов, триплекса. На данный момент спасательная операция продолжается. Причины ЧП устанавливаются специалистами.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Рабочий погиб при пожаре со взрывом на заводе в Новосибирске
пожар новосибирск завод
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 115522 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 77583 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 65693 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 35384 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 26831 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru