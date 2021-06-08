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10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:37
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
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Политика
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Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев расскажет о проблемах благотворителей

  /   Обновлено: 08 июня 2021 10:05
Общество
Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев расскажет о проблемах благотворителей
pixabay.com  / 

Один из крупнейших благотворительных фондов в России, БФ «Алеша», зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но действует по всей России.

Какие проблемы стоят перед благотворителями в России? Насколько эффективной оказалась идея с дополнительными двумя процентами налога на прибыль? Не нужно ли еще повысить налоги, например до 18%, как предложил недавно член Общественной палаты Евгений Нифантьев?

Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов рублей в год всего на 2% позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей.

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит президент благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев.

Брифинг пройдет во вторник, 8 июня, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев расскажет о проблемах благотворителей
благотворительность благотворительный фонд
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