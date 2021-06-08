Президент БФ «Алеша» Алексей Зиновьев расскажет о проблемах благотворителей

Один из крупнейших благотворительных фондов в России, БФ «Алеша», зарегистрирован в Санкт-Петербурге, но действует по всей России.

Какие проблемы стоят перед благотворителями в России? Насколько эффективной оказалась идея с дополнительными двумя процентами налога на прибыль? Не нужно ли еще повысить налоги, например до 18%, как предложил недавно член Общественной палаты Евгений Нифантьев?

Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов рублей в год всего на 2% позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей.

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит президент благотворительного фонда «Алеша» Алексей Зиновьев.

Брифинг пройдет во вторник, 8 июня, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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