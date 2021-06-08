Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане

Кабул, 8 июня. Вооруженные силы Германии, покидая территорию Афганистана, наряду с оружием и техникой вывозят остатки алкоголя, сообщает Associated Press.

Как известно, сейчас вооруженный контингент западных стран, следуя примеру США, покидает республику. Подготавливаясь к эвакуации, немецкие военные обнаружили внушительные остатки алкоголя на военной базе Мармал в населенном пункте Мазари-Шариф. Здесь хранились пиво и вино, с которыми бойцы еще не успели расправиться.

Устав бундесвера действительно позволяет военнослужащим употреблять алкоголь на службе. Так, они могут выпить две банки пива или эквивалентное количества другого алкоголя. Только незадолго до эвакуации в рядах вооруженного контингента ФРГ ввели сухой закон. Решение было принято с целью повышения уровня безопасности.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Как следствие, на базе осталось порядка 60 тысяч банок пива общим объемом в 22,6 тысячи литров. Военным пришлось решать, что делать с таким запасом. Продать алкоголь на местном рынке не представлялось возможным, так как в Афганистане повсеместно действуют религиозные запреты на употребление алкоголя. В этой связи немцы решили забрать недопитое пиво с собой. Ради этого была нанята гражданская частная компания. Она вывезет алкоголь, когда военнослужащие покинут территорию базы.

Ранее в США сообщили о выводе половины военного контингента из Афганистана. При этом в Госдепартаменте США, как сообщает RT, не считают, что после вывода иностранного вооруженного контингента ситуация с безопасностью в стране мгновенно ухудшится.