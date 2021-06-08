Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 10:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:37
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
Все новости
08 июня 10:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:37
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
10:22
Политика
Рябков оценил влияние санкционного прессинга на «Северный поток — 2»
10:18
Политика
Дипломат Рябков оценил последствия денонсации ДОН для отношений с США
Все новости

Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане

  /   Обновлено: 08 июня 2021 09:51
346
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
Global Look Press  /  Friso Gentsch/dpa

Кабул, 8 июня. Вооруженные силы Германии, покидая территорию Афганистана, наряду с оружием и техникой вывозят остатки алкоголя, сообщает Associated Press.

Как известно, сейчас вооруженный контингент западных стран, следуя примеру США, покидает республику. Подготавливаясь к эвакуации, немецкие военные обнаружили внушительные остатки алкоголя на военной базе Мармал в населенном пункте Мазари-Шариф. Здесь хранились пиво и вино, с которыми бойцы еще не успели расправиться.

Устав бундесвера действительно позволяет военнослужащим употреблять алкоголь на службе. Так, они могут выпить две банки пива или эквивалентное количества другого алкоголя. Только незадолго до эвакуации в рядах вооруженного контингента ФРГ ввели сухой закон. Решение было принято с целью повышения уровня безопасности.

Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
kam.lt  / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Как следствие, на базе осталось порядка 60 тысяч банок пива общим объемом в 22,6 тысячи литров. Военным пришлось решать, что делать с таким запасом. Продать алкоголь на местном рынке не представлялось возможным, так как в Афганистане повсеместно действуют религиозные запреты на употребление алкоголя. В этой связи немцы решили забрать недопитое пиво с собой. Ради этого была нанята гражданская частная компания. Она вывезет алкоголь, когда военнослужащие покинут территорию базы.

Ранее в США сообщили о выводе половины военного контингента из Афганистана. При этом в Госдепартаменте США, как сообщает RT, не считают, что после вывода иностранного вооруженного контингента ситуация с безопасностью в стране мгновенно ухудшится.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
афганистан германия бундесвер
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 115522 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 77583 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 65693 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 35384 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 26831 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru