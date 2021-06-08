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новостей
09:11
Общество
Нутрициолог объяснил, что нельзя делать сразу после еды
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
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Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
Все новости

Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США

Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
pixabay.com

Вашингтон, 8 июня. Препарат, разработанный компанией Biogen, был одобрен правительством США. Он направлен на замедление развития болезни Альцгеймера.

Впервые за 20 лет власти США одобрили новый препарат для лечения людей, страдающих от болезни Альцгеймера, сообщает ABC News. Он был создан специалистами компании Biogen.

Процесс разработки препарата сопровождался спорами о его эффективности. Некоторые эксперты выражают мнение, что его полезные свойства не перевешивают вероятное отрицательное влияние, вызванное побочными эффектами. Однако уникальность препарата не подвергается особому сомнению. Он стал первым средством, направленным на замедление болезни Альцгеймера.

Принцип работы препарата основывается на разрушении амилоида. Этот белок формирует бляшки в мозгу человека, что приводит к повреждению клеток, ухудшению памяти, мышления и общения.

Ранее сообщалось, что шведские ученые выявили быстрый способ диагностики деменции у человека. Он состоит из трех тестов на память и изучения анализов крови.

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болезнь альцгеймера лекарство препарат Biogen
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