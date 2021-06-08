Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США

Вашингтон, 8 июня. Препарат, разработанный компанией Biogen, был одобрен правительством США. Он направлен на замедление развития болезни Альцгеймера.

Впервые за 20 лет власти США одобрили новый препарат для лечения людей, страдающих от болезни Альцгеймера, сообщает ABC News. Он был создан специалистами компании Biogen.

Процесс разработки препарата сопровождался спорами о его эффективности. Некоторые эксперты выражают мнение, что его полезные свойства не перевешивают вероятное отрицательное влияние, вызванное побочными эффектами. Однако уникальность препарата не подвергается особому сомнению. Он стал первым средством, направленным на замедление болезни Альцгеймера.

Принцип работы препарата основывается на разрушении амилоида. Этот белок формирует бляшки в мозгу человека, что приводит к повреждению клеток, ухудшению памяти, мышления и общения.

Ранее сообщалось, что шведские ученые выявили быстрый способ диагностики деменции у человека. Он состоит из трех тестов на память и изучения анализов крови.