Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге

Екатеринбург, 8 июня. Сотрудника правоохранительных органов обнаружили мертвым возле гипермаркета на Базовом переулке, заявил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

В районе, где нашли тело погибшего, дежурил наряд патрульно-постовой службы. Один из полицейских сообщил коллеге, что отойдет и вернется. Однако вскоре послышался выстрел. Инцидент не связан со служебной деятельностью сотрудника полиции.

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР проводит доследственную проверку. Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Тело мужчины обнаружили недалеко от Искитимского моста в Кемерове, сообщало издание А42. Видимых признаков насильственной смерти зафиксировать не удалось.