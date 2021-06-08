Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19

Пекин, 8 июня. Китай призывает не политизировать вопрос происхождения коронавируса, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Как отметил дипломат, утверждения США о будто бы появлении COVID-19 в китайской лаборатории похожи на заявления 20-летней давности, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения.

«Происхождение коронавируса является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов», — написал Пэнъюй в Twitter.

Ранее американские ученые представили результаты исследования коронавирусной инфекции. Генетический след в образце может указывать на искусственное происхождение вируса, заявили они. Речь идет о комбинации CGG-CGG, как считают ученые, в природе — такая встречается редко.