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08 июня 09:14
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новостей
09:11
Общество
Нутрициолог объяснил, что нельзя делать сразу после еды
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
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Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга

Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
unsplash.com  /  Luke Peters

Москва, 8 июня. Аналитики исследовательского центра SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге. По-прежнему в лидерах специалисты IT-сферы.

В Москве больше всего готовы заплатить IT-архитектору. Зарплата — 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуют опыт работы от шести лет.

В Санкт-Петербурге предлагают 250 тысяч рублей DevOps-инженеру. Данная должность предполагает удаленный формат работы.

Самые высокооплачиваемые вакансии в российских регионах начинаются с зарплатой в 180–200 тысяч рублей. Например, в Воронеже PHP Laravel-разработчику готовы платить 150–180 тысяч рублей, ведущему программисту «1С» Красноярске и Новосибирске — от 180 тысяч рублей и 180–200 тысяч рублей соответственно.

В мае эксперты составили список наиболее востребованных специалистов. Аналитики указали на дефицит экспертов в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

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зарплата деньги вакансии
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