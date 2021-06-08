Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга

Москва, 8 июня. Аналитики исследовательского центра SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге. По-прежнему в лидерах специалисты IT-сферы.

В Москве больше всего готовы заплатить IT-архитектору. Зарплата — 300 тысяч рублей ежемесячно. От соискателя требуют опыт работы от шести лет.

В Санкт-Петербурге предлагают 250 тысяч рублей DevOps-инженеру. Данная должность предполагает удаленный формат работы.

Самые высокооплачиваемые вакансии в российских регионах начинаются с зарплатой в 180–200 тысяч рублей. Например, в Воронеже PHP Laravel-разработчику готовы платить 150–180 тысяч рублей, ведущему программисту «1С» Красноярске и Новосибирске — от 180 тысяч рублей и 180–200 тысяч рублей соответственно.

В мае эксперты составили список наиболее востребованных специалистов. Аналитики указали на дефицит экспертов в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.