Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом

Москва, 8 июня. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию с просьбой перенести введение запрета на регистрацию самолетов в реестр иностранных государств с 2023 года на более поздний срок.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что более 740 самолетов авиакомпаний России зарегистрированы в реестрах иностранных государств. Введение запрета может затруднить формирование собственного флота российскими компаниями.

Пока вопрос, связанный с регистрацией самолетов в российском реестре, еще не решен. От того, как будет принят ответ, зависит работоспособность всех авиакомпаний, указали специалисты.

«Должны быть выработаны меры, шлюзы и возможности, чтобы все компании продолжали работать конкурентно на рынке», — сообщил собеседник «Известий».

Росавиация предложила российским авиакомпаниям оценить финансово-экономические последствия от запрета регистрации самолетов за рубежом с 2023 года. В конце прошлого года приходилось тратить больше топлива из-за новых правил, действующих на европейской территории. Теперь лайнеры должны тратить больше времени на взлет и посадку судна.