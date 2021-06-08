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Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
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08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
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Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом

Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
Федеральное агентство новостей  /  Настасья Шеркунова

Москва, 8 июня. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию с просьбой перенести введение запрета на регистрацию самолетов в реестр иностранных государств с 2023 года на более поздний срок.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что более 740 самолетов авиакомпаний России зарегистрированы в реестрах иностранных государств. Введение запрета может затруднить формирование собственного флота российскими компаниями.

Пока вопрос, связанный с регистрацией самолетов в российском реестре, еще не решен. От того, как будет принят ответ, зависит работоспособность всех авиакомпаний, указали специалисты.

«Должны быть выработаны меры, шлюзы и возможности, чтобы все компании продолжали работать конкурентно на рынке», — сообщил собеседник «Известий».

Росавиация предложила российским авиакомпаниям оценить финансово-экономические последствия от запрета регистрации самолетов за рубежом с 2023 года. В конце прошлого года приходилось тратить больше топлива из-за новых правил, действующих на европейской территории. Теперь лайнеры должны тратить больше времени на взлет и посадку судна.

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россия росавиация авиакомпания
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