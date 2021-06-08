Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»

Москва, 8 июня. Больше всего совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений происходит в Петербурге, Москве и Челябинске, выяснили специалистыкомпании Delta Системы безопасности.

Эксперты проанализировали свыше 100 тысяч тревожных вызовов за текущий и два предыдущих года. Выяснилось, что число совершаемых находящимися в состоянии алкогольного опьянения лицами правонарушений ежегодно растет, сообщает РИА Новости.

В Петербурге рост таких правонарушений в 2020 году составил 23% по отношению к 2019 году. За пять прошедших месяцев подобные случаи составили 20% от всех совершенных в городе правонарушений.

Второе место в рейтинге делят Москва и Челябинск. В столице по сравнению с 2019 годом рост составил 26%, в Челябинске — 2%. Также в топ-5 вошли Самара, Нижний Новгород и Казань. Наиболее «трезвыми» оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.

Ранее Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект об индексации ставок акцизов на табак и алкогольные напитки. С учетом ожидаемой инфляции индексация акцизов на 2024 год составит в среднем 4% по сравнению с показателем предыдущего года.