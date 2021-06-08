Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед

Москва, 8 июня. Всего 9% россиян летом добираются до работы на велосипеде, Из них 11% женщин и 89% мужчин.

Наибольшую склонность к велосипедам испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска, реже всего их предпочитают жители Самары и Новосибирска, сообщает РИА Новости.

Чаще всего велосипед предпочитает молодежь от 18 до 25 лет. При этом москвичи добираются до пункта назначения дольше жителей всех других городов - в среднем 40 минут. Жители Томска не больше 15 минут. Многие пожаловались на плохие дороги и отсутствие велосипедной инфраструктуры, которая мешает кататься в удовольствие. Еще 39% признались, что ездят по проезжей части.

Недавно спортивный диетолог рассказала, как именно нужно заниматься тренировками, чтобы организм не «привык» и не замедлил обратно ускорившиеся метаболические процессы. Для эффективного похудения нужно нагружать себя не регулярно, а с перерывами.