Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму

Лос-Анджелес, 8 июня. Голливудская актриса Джессика Хенвик раскрыла детали подготовки к четвертой части кинофраншизы «Матрица».

Оригинальный фильм братьев (теперь уже сестер) Вачовски вышел в 1999 году. Спустя четыре года вышли сиквел и триквел, которые подвели черту в истории виртуального мира и сюжетной линии персонажа Нео. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Несмотря на то, что «Матрица-4» выйдет на экраны в декабре 2021 года, информации о ней практически нет. Официальных деталей сюжета не раскрыли. Актер Киану Ривз только уточнил, что квадриквел не будет приквелом, как считали многие фанаты.

Актриса Джессика Хенвик, роль которой остается неизвестной, рассказала о том, как готовилась к съемочному процессу. Она нередко снимается в экшн-фильмах и сериалах, поэтому знает, как нужно набирать форму.

«Я не видела ни одного фрагмента фильма, поэтому не знаю, что в нем есть, а что нет. Но я тренировалась каждый день в течение нескольких месяцев. Есть пара актеров, у которых не было никаких физических нагрузок, и они были так ужасны. Как можно играть в «Матрице» и не делать ничего впечатляющего?» — подчеркнула Хенвик.

Ранее сценарист Майкл Уолдрон, работавший над сериалом «Локи» и фильмом «Доктор Стрэндж», раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн».