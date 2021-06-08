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09:11
Общество
Нутрициолог объяснил, что нельзя делать сразу после еды
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
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08:22
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Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму

Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
Кадр из фильма «Матрица»

Лос-Анджелес, 8 июня. Голливудская актриса Джессика Хенвик раскрыла детали подготовки к четвертой части кинофраншизы «Матрица».

Оригинальный фильм братьев (теперь уже сестер) Вачовски вышел в 1999 году. Спустя четыре года вышли сиквел и триквел, которые подвели черту в истории виртуального мира и сюжетной линии персонажа Нео. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Несмотря на то, что «Матрица-4» выйдет на экраны в декабре 2021 года, информации о ней практически нет. Официальных деталей сюжета не раскрыли. Актер Киану Ривз только уточнил, что квадриквел не будет приквелом, как считали многие фанаты.

Актриса Джессика Хенвик, роль которой остается неизвестной, рассказала о том, как готовилась к съемочному процессу. Она нередко снимается в экшн-фильмах и сериалах, поэтому знает, как нужно набирать форму.

«Я не видела ни одного фрагмента фильма, поэтому не знаю, что в нем есть, а что нет. Но я тренировалась каждый день в течение нескольких месяцев. Есть пара актеров, у которых не было никаких физических нагрузок, и они были так ужасны. Как можно играть в «Матрице» и не делать ничего впечатляющего?» — подчеркнула Хенвик.

Ранее сценарист Майкл Уолдрон, работавший над сериалом «Локи» и фильмом «Доктор Стрэндж», раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн».

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кино голливуд Матрица-4 джессика хенвик
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