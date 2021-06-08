Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего

Москва, 8 июня. Самые большие траты на такси в России зафиксированы на поездки вечером и ночью воскресенья, следует из статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

На вечер воскресенья также приходятся периоды наибольших совокупных расходов россиян на такси. Больше всего в России тратят на поездки с 20:00 до 24:00 в воскресенье и в ночь с воскресенья на понедельник. Также наибольшие траты зафиксированы в понедельник с 20:00 до 22:00, сообщает со ссылкой на материалы ВТБ РИА Новости.

За каждые два часа пиковых периодов пассажиры такси тратят на поездки более 33 миллионов рублей, в часы наименьшей загрузки — 6 миллионов рублей. Самый высокий средний чек в 387 рублей отмечен после полуночи в среду.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что система аналитики работы такси с цифровыми профилями водителей заработает в Московском регионе 1 августа. Цифровой профиль водителя будет подтверждаться в отдельном приложении и сделает поездки более комфортными и безопасными.