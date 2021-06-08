Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали

Лос-Анджелес, 8 июня. Съемки хоррор-фильма «Зловещие мертвецы» официально начались в Новой Зеландии. Эту информацию подтвердил режиссер Ли Кронин.

Серия фильмов ужасов от режиссера Сэма Рэйми является одной из наиболее знаковых франшиз, относящихся к 80-м годам. Об этом сообщает портал ScreenRant.

В сиквеле постановщик сумел смешать комедию и ужас, и этот стиль сохранился в последующих частях. В 2013 году перезапуск «Зловещих мертвецов» от Федерико Альвареса принял более темный и серьезный подход, но все же сумел завоевать аудиторию. Франшиза продолжается и по сей день. В скором времени фанаты увидят кинокартину «Восстание зловещих мертвецов».

Она была подтверждена еще в октябре 2019 года. Брюс Кэмпбелл официально покинул роль Эша Уильямса. Он и Сэм Рэйми решили продюсировать фильм.

Известно, что действия в новой части будут проходить не в лесной хижине, а в городе. Алисса Сазерленд и Лили Салливан сыграют в фильме главные роли сестер. Съемки должны были начаться в 2020 году, но из-за пандемии их старт был отложен. Теперь же процесс создания киноленты официально начался в Новой Зеландии.

Ранее в Сети опубликовали концепт арт «Доктора Стрэнджа — 2». На нем видно, как будут выглядеть ключевые персонажи продолжения кинокомикса.