Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной

Лос-Анджелес, 8 июня. Голливудская актриса Натали Эммануэль заявила, что после съемок в сериале «Игра престолов» ей постоянно поступают предложения сняться обнаженной в интимных сценах.

Звезда «Форсажа-7» имела второстепенную роль в известном драматическом сериале от HBO. Ее персонаж появился в нескольких эпизодах, включая откровенные сцены. Об этом сообщает Fox News.

Эммануэль была довольна тем, что показала свое тело в «Игре престолов», но недавно она рассказала продюсеру Джошу Смиту в его авторском подкасте, что некоторые киноделы с той поры сделали неправильное предположение, будто она открыта для всей наготы.

«Когда я снималась в «Игре престолов», то соглашалась на определенные обнаженные сцены. Представители других проектов, когда роль требовала наготы, обращались ко мне. Они думали, что я открыта для таких предложений потому, что я снималась в таких сценах в одном единственном сериале», — отметила Эммануэль.

Она добавила, что продюсеры считали откровенные сцены необходимостью. Она соглашалась с их утверждениями, но объясняла, что чувствует себя некомфортно в кадре, когда на ней нет одежды.

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