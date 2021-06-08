Какие чудеса может сотворить социальный работник в России

«День социального работника» — профессиональный праздник рабочих сферы социальной защиты населения, который отмечается в Российской Федерации ежегодно, 8 июня. В этот день стоит вспомнить добрым словом всех тех бескорыстных помощников человеческого рода, кто помогает сирым, больным и особым людям выжить в атмосфере дикого капитализма.

Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга, в ходе прямого эфира в медиацентре «Патриот» расскажет, как городские власти решают социальные проблемы.

Согласно статье 7-й Конституции России, РФ — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Эфир Александра Ржаненкова пройдет во вторник, 8 июня, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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