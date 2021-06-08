Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix

Лос-Анджелес, 8 июня. Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее продюсерская компания Nuyorican Productions подписали сделку на создание контента для стриминговой платформы Netflix.

Голливудская звезда ведет свою деятельность вместе с партнером-продюсером Элейн Голдсмит-Томас. Они будут разрабатывать художественные фильмы, сериалы и прочий контент. В сделке также участвует телевизионный продюсер Бенни Медина.

«На протяжении всей своей карьеры Дженнифер Лопес была силой в сфере развлечений. Сотрудничая с ней и Nuyorican мы знаем, что она будет продолжать приносить впечатляющие истории, радость и вдохновение зрителям по всему миру», — заявил глава отдела глобальных фильмов Netflix Скотт Стубер.

Важную сделку прокомментировала и сама певица. Она заявила, что взволнована новым партнерством.

«Элейн, Бенни и я считаем, что нет лучшего дома для нас, чем перспективная компания по созданию контента, стремящаяся бросить вызов общепринятому мнению и напрямую выйти на рынок для миллионов людей по всему миру, которые больше не рассматривают искусство и развлечения с границами и ограничениями прошлого. Мы в Nuyorican Productions очень рады найти единомышленников в лице Теда Сарандоса, Скотта Штубера, Белы Баджарии и всей команды, и с нетерпением ждем возможности приступить к работе», — подчеркнула Лопес.

Ранее стало известно, что фильм «Форсаж-9» покажут в рамках внеконкурсной программы международного Каннского кинофестиваля.