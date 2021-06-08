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09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
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Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix

Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 8 июня. Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее продюсерская компания Nuyorican Productions подписали сделку на создание контента для стриминговой платформы Netflix.

Голливудская звезда ведет свою деятельность вместе с партнером-продюсером Элейн Голдсмит-Томас. Они будут разрабатывать художественные фильмы, сериалы и прочий контент. В сделке также участвует телевизионный продюсер Бенни Медина.

«На протяжении всей своей карьеры Дженнифер Лопес была силой в сфере развлечений. Сотрудничая с ней и Nuyorican мы знаем, что она будет продолжать приносить впечатляющие истории, радость и вдохновение зрителям по всему миру», — заявил глава отдела глобальных фильмов Netflix Скотт Стубер.

Важную сделку прокомментировала и сама певица. Она заявила, что взволнована новым партнерством.

«Элейн, Бенни и я считаем, что нет лучшего дома для нас, чем перспективная компания по созданию контента, стремящаяся бросить вызов общепринятому мнению и напрямую выйти на рынок для миллионов людей по всему миру, которые больше не рассматривают искусство и развлечения с границами и ограничениями прошлого. Мы в Nuyorican Productions очень рады найти единомышленников в лице Теда Сарандоса, Скотта Штубера, Белы Баджарии и всей команды, и с нетерпением ждем возможности приступить к работе», — подчеркнула Лопес.

Ранее стало известно, что фильм «Форсаж-9» покажут в рамках внеконкурсной программы международного Каннского кинофестиваля.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
кино дженнифер лопес netflix
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