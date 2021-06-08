Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки

Москва, 8 июня. Сладости, маргарин и некоторые другие продукты лучше исключить из рациона из-за вредных Е-добавок. Об этом говорится в исследовании сервисов "СберЗдоровья" и "СберМаркета".

Полностью нужно отказаться от продуктов, которые содержат Е230 бифенил и Е214 этилпарабен, сообщает РИА Новости. Туда же относятся добавки Е103, Е105, Е111, Е121, которые часто содержатся в сырах, сухих завтраках, «молочке» и других постоянно пребывающих в холодильниках россиян продуктах.

Эти добавки, как правило, используются для увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения определенной консистенции и придания какого-то определенного вкуса. Лучше выбирать здоровые свежие продукты. В среднем продовольственная корзина из только свежих продуктов обойдется россиянину в среднем в 3 тысячи рублей в неделю.

Недавно ФАС обнародовала результаты проверки роста цен на мясо. По сообщению специалистов, нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не было выявлено.