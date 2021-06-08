Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока

Москва, 8 июня. Неумеренное употребление морковного сока может вызвать развитие так называемой доброкачественной желтухи.

Для этого достаточно выпивать по стакану или половине стакана каждый день. В этом случае каротин начинает накапливаться в клетках, и кожа человека приобретает характерный желтоватый оттенок. При этом известны даже случаи смерти от этого явления, рассказал фитотерапевт Сергей Турищев в беседе с телеканалом «Звезда».

Однако, если вовремя прекратить чрезмерное употребление морковного сока, болезнь может отступить. Нужно помнить, что любой овощ в больших количествах может стать опасным для здоровья, заключил эксперт.

Недавно россиянам рассказали, почему огурцы незаменимы для тех, кто стремится похудеть. Овощ не только обладает отрицательной калорийностью, но и очищает организм от шлаков.