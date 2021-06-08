Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери

Лондон, 8 июня. Решение герцога и герцогини Сассекских назвать свою дочь Лилибет «Лили» Дианой Маунтбеттен-Виндзор является грубым. Об этом заявил королевский биограф Анджела Левин.

По ее мнению, этот шаг был плохой идеей. Личное прозвище часто использовалось покойным мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я не думаю, что это хорошая идея. Я считаю, что это довольно грубо по отношению к королеве. Это было очень личное прозвище ее мужа, который умер совсем недавно. Принцу Чарльзу и в голову не пришло бы назвать свою мать Лилибет», — заявила Левин в программе «Доброе утро, Британия».

Свое прозвище Елизавета II получила много лет назад, когда была еще ребенком. Она не могла выговорить свое имя, а потому называла себя «Лилибет».

«Это было его имя. Герцог Эдинбургский хотел, чтобы это имя было только для нее. Это было особое имя. Я думаю, что это довольно унизительно, я действительно так считаю», — резюмировала биограф.

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