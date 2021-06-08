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08 июня 09:13
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новостей
09:11
Общество
Нутрициолог объяснил, что нельзя делать сразу после еды
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
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Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери

Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 8 июня. Решение герцога и герцогини Сассекских назвать свою дочь Лилибет «Лили» Дианой Маунтбеттен-Виндзор является грубым. Об этом заявил королевский биограф Анджела Левин.

По ее мнению, этот шаг был плохой идеей. Личное прозвище часто использовалось покойным мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я не думаю, что это хорошая идея. Я считаю, что это довольно грубо по отношению к королеве. Это было очень личное прозвище ее мужа, который умер совсем недавно. Принцу Чарльзу и в голову не пришло бы назвать свою мать Лилибет», — заявила Левин в программе «Доброе утро, Британия».

Свое прозвище Елизавета II получила много лет назад, когда была еще ребенком. Она не могла выговорить свое имя, а потому называла себя «Лилибет».

«Это было его имя. Герцог Эдинбургский хотел, чтобы это имя было только для нее. Это было особое имя. Я думаю, что это довольно унизительно, я действительно так считаю», — резюмировала биограф.

Ранее стало известно, что имя новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл возмутило жителей Великобритании.

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Все новости / Общество / Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
Елизавета II принц гарри королевская семья меган маркл лилибет диана
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