Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов

Москва, 8 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с внезапной проверкой пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы.

Видеозапись визита опубликовал пользователь платформы «Яндекс.Дзен» SoberView. В ролике видно, как глава военного ведомства заходит в один из кабинетов и возмущается организацией работы отделения.

Шойгу высказался об отсутствии в учреждении компьютеров для связи по электронной почте с другим военкоматом. При этом он отметил, что в кабинете есть холодильник и микроволновка.

«Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — заявил он.

Ранее глава Минобороны РФ проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса на Крымском полуострове, развернутого в районе проведения учений ЮВО и ВДВ. Он заслушал доклад о действиях частей и подразделений во время маневров.

СМИ в конце мая перечислили пять главных заслуг Шойгу на посту главы оборонного ведомства РФ. Среди прочего эксперты отметили развитие «армейской социалки».