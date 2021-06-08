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Общество
Нутрициолог объяснил, что нельзя делать сразу после еды
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
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Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов

851
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
kremlin.ru  /  Prt Scr

Москва, 8 июня. Министр обороны РФ Сергей Шойгу с внезапной проверкой пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы.

Видеозапись визита опубликовал пользователь платформы «Яндекс.Дзен» SoberView. В ролике видно, как глава военного ведомства заходит в один из кабинетов и возмущается организацией работы отделения.

Шойгу высказался об отсутствии в учреждении компьютеров для связи по электронной почте с другим военкоматом. При этом он отметил, что в кабинете есть холодильник и микроволновка.

«Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — заявил он.

Ранее глава Минобороны РФ проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса на Крымском полуострове, развернутого в районе проведения учений ЮВО и ВДВ. Он заслушал доклад о действиях частей и подразделений во время маневров.

СМИ в конце мая перечислили пять главных заслуг Шойгу на посту главы оборонного ведомства РФ. Среди прочего эксперты отметили развитие «армейской социалки».

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минобороны рф шойгу военкомат
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