Спасатели МЧС достали провалившегося в расселину на Эльбрусе альпиниста из Липецка

Ростов-на-Дону, 8 июня. Накануне в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике поступило сообщение о помощи. Двое альпинистов во время спуска с Эльбруса сбились с пути, после чего один из туристов провалился в глубокую трещину.

На место сразу выдвинулась бригада спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Операция усложнялось тем, что происшествие произошло на высоте 4900 метров.

Как отметили в ведомстве, в 22:07 поисково-спасательные работы были завершены. Спасателям удалось достать альпиниста из расселины и с многочисленными ушибами эвакуировать его на поляну «Азау». Там 36-летнего спортсмена из Липецка уже ждали сотрудники скорой медицинской помощи.

Для эвакуации альпиниста были задействованы семеро спасателей и две единицы техники.

Ранее ФАН рассказывал, как спасатели МЧС России по республике Адыгея 20 дней искали сорвавшегося в реку туриста. Поиски результатов не принесли.