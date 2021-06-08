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Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
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08 июня 09:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:11
Общество
Нутрициолог объяснил, что нельзя делать сразу после еды
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
Все новости

Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского

Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Киев, 8 июня. Власти Киева делают только хуже, пытаясь заменить белорусские товары. Это может сильно ударить по простым гражданам, считают украинские пользователи Сети.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что десятки производителей готовы заменить белорусские товары на Украине. Киев ведет жесткую санкционную политику против Белоруссии. Однако из-за этого страна может лишиться некоторых продуктов питания и топлива, передает «НьюИнформ».

«Хотелось бы отметить, что у населения на руках достаточно много топлива. А что касается других товаров, то производители еще в очередь выстроятся за право торговать с нами», — сказал Камельчук.

Однако это несильно обрадовало жителей Украины. Они тремя словами перечеркнули все мечты главы государства Владимира Зеленского об «антибелорусском импортозамещении».

«Эти товары будут куплены у Белоруссии и проданы нам уже с наценкой. Как пример — словацкий газ. Ну что тут можно сказать: гопак на граблях», — отметил один из пользователей Сети.

Другой отметил, что лидер Незалежной далек от бизнеса. Еще один украинец отметил сомнительность замены белорусской техники американской.

Ранее российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов высоко оценил качество товаров из республики. Своими вкусовыми предпочтениями он поделился на встрече в Брестской области.

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Все новости / Политика / Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
Киев импортозамещение минск
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