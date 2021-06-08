Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского

Киев, 8 июня. Власти Киева делают только хуже, пытаясь заменить белорусские товары. Это может сильно ударить по простым гражданам, считают украинские пользователи Сети.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что десятки производителей готовы заменить белорусские товары на Украине. Киев ведет жесткую санкционную политику против Белоруссии. Однако из-за этого страна может лишиться некоторых продуктов питания и топлива, передает «НьюИнформ».

«Хотелось бы отметить, что у населения на руках достаточно много топлива. А что касается других товаров, то производители еще в очередь выстроятся за право торговать с нами», — сказал Камельчук.

Однако это несильно обрадовало жителей Украины. Они тремя словами перечеркнули все мечты главы государства Владимира Зеленского об «антибелорусском импортозамещении».

«Эти товары будут куплены у Белоруссии и проданы нам уже с наценкой. Как пример — словацкий газ. Ну что тут можно сказать: гопак на граблях», — отметил один из пользователей Сети.

Другой отметил, что лидер Незалежной далек от бизнеса. Еще один украинец отметил сомнительность замены белорусской техники американской.

Ранее российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов высоко оценил качество товаров из республики. Своими вкусовыми предпочтениями он поделился на встрече в Брестской области.