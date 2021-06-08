Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне

Москва, 8 июня. Если дачник припозднился и добрался до огорода только в июне, не страшно. Добиться хорошего урожая можно в этом случае, если выбирать ранние сорта и гибриды.

Самый простой и благодарный вариант — зелень. В это время года можно посадить любые семена скороспелых культур: кервеля, кресс-салата, листовой горчицы, рукколы, а также петрушки и укропа.

Удастся успешно высадить капусту из семян раннеспелых сортов. Ее лучше сажать рассадой. Также хорошо пойдут ранние сорта патиссонов и кабачков. Скороспелые сорта тыквы дадут хороший урожай, если посадить семена в жаркое лето. Остальные лучше сажать рассадой.

Недавно российским дачникам также рассказали, какие экзотические овощи они могут посадить на своем участке. Перечень таких овощей очень широк: от сладкого картофеля — батата — до фенхеля.