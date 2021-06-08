Вашингтон указал на некорректное толкование заявления Байдена о Киеве в НАТО

Вашингтон, 8 июня. Официальный Киев в понедельник неверно интерпретировал слова президента США Джо Байдена по поводу вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили порталу Axios в СНБ Белого дома.

Как Белый дом, так и украинские власти «изначально опубликовали противоречивые» сообщения о результатах телефонного диалога президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги. По обнародованным заявлениям Киева следует, что Байден подчеркнул «важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».

Однако США не подтвердили сообщения о факте высказывания поддержки подобного шага со стороны главы администрации Белого дома. В измененном в понедельник заявлении правительства Украины фамилии Байдена и украинского лидера поменяли местами. В итоге получилось, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».

«Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», — сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

На днях Зеленский также заявил, что действия Байдена подрывают уверенность Киева в поддержке со стороны Вашингтона. Украинского лидера возмутило, что президент США отменил санкции против трубопровода «Северный поток — 2».