Доктор Мясников объяснил пользу жира для организма

Москва, 8 июня. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе жира для организма и призвал россиян относиться к жировой ткани с уважением.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» доктор отметил, что норма жира в организме человека составляет от 20% до 30% у женщин и от 8% до 25% у мужчин.

«Это не инертный кусок сала. Жир — это активный орган, вырабатывающий гормоны и десятки биологически активных веществ. Поэтому вы должны к нему относиться с уважением», — подчеркнул Мясников.

Особенно важен жир для пожилых людей. Небольшой лишний вес для них — показатель здоровья, но масса тела не должна быть избыточной, подчеркнул доктор.

Ранее австралийские ученые выяснили, что блокирование определенного рецептора в жировых тканях изменяет процесс метаболизма, и накопленный жир начинает расходоваться на энергию. Ученые подчеркивают, что этот метод лечения ожирения является более безопасным и действенным, чем широко применяющийся сейчас способ, связанный с подавлением аппетита.