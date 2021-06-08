Не вспотел, но заработал: самые дорогие тренеры на Евро-2020

Москва, 8 июня. Хорошие «футбольные» зарплаты получают не только игроки. Нередко хорошие контракты имеют и тренеры, в том числе и национальных сборных.

Успех сборных на футбольных турнирах зависит от многих факторов. Одним из ключевых является тренер и его навыки. Именно поэтому многие федерации не жалеют денег на хороших специалистов. Портал Sports.ru составил топ-лист самых высокооплачиваемых наставников.

Возглавляет его главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который получает 4,75 млн евро в год. Однако вскоре его заменит коллега из «Баварии» Ханси Флик, чья зарплата в клубе была 8 млн.

Следом идет наставник Франции Дидье Дешам, который благодаря победе на Чемпионате мира получил контракт на 4,39 млн евро. На третьей и четвертой строчке расположились голландец Франк де Бур и англичанин Гарет Саутгейт. У обоих зарплата составляет 3 млн евро.

Замыкает топ-5 главный тренер сборной России Станислав Черчесов. За управление национальной командой он ежегодно получает 2,5 млн. Чуть меньше, к слову, у Фернанду Сантуша, который привел Португалию к победе на Евро-2016.

Среди самых «недорогих» специалистов выделяется тренер Северной Македонии Игор Ангеловски с его 90 тыс. евро. Следом идут наставники Словакии (Штефан Таркович — 180 тыс.), Финляндии (Маркку Канерва — 190 тыс.) и Дании (Каспер Юлманд — 270 тыс.).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил недовольство недопуском фанатов из России на матчи Евро-2020 в Дании.