Не вспотел, но заработал: самые дорогие тренеры на Евро-2020

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 июня 09:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
08:06
Общество
Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне
Все новости
08 июня 09:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
08:06
Общество
Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне
Все новости

Не вспотел, но заработал: самые дорогие тренеры на Евро-2020

Спорт
Не вспотел, но заработал: самые дорогие тренеры на Евро-2020
Агентство городских новостей Москва  /  Киселев Сергей

Москва, 8 июня. Хорошие «футбольные» зарплаты получают не только игроки. Нередко хорошие контракты имеют и тренеры, в том числе и национальных сборных.

Успех сборных на футбольных турнирах зависит от многих факторов. Одним из ключевых является тренер и его навыки. Именно поэтому многие федерации не жалеют денег на хороших специалистов. Портал Sports.ru составил топ-лист самых высокооплачиваемых наставников.

Возглавляет его главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, который получает 4,75 млн евро в год. Однако вскоре его заменит коллега из «Баварии» Ханси Флик, чья зарплата в клубе была 8 млн.

Следом идет наставник Франции Дидье Дешам, который благодаря победе на Чемпионате мира получил контракт на 4,39 млн евро. На третьей и четвертой строчке расположились голландец Франк де Бур и англичанин Гарет Саутгейт. У обоих зарплата составляет 3 млн евро.

Замыкает топ-5 главный тренер сборной России Станислав Черчесов. За управление национальной командой он ежегодно получает 2,5 млн. Чуть меньше, к слову, у Фернанду Сантуша, который привел Португалию к победе на Евро-2016.

Среди самых «недорогих» специалистов выделяется тренер Северной Македонии Игор Ангеловски с его 90 тыс. евро. Следом идут наставники Словакии (Штефан Таркович — 180 тыс.), Финляндии (Маркку Канерва — 190 тыс.) и Дании (Каспер Юлманд — 270 тыс.).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил недовольство недопуском фанатов из России на матчи Евро-2020 в Дании.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Не вспотел, но заработал: самые дорогие тренеры на Евро-2020
футбол тренер зарплаты евро-2020
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 112568 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 68116 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 64245 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 36293 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 35092 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Рейтинг@Mail.ru