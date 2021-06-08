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Все новости
08 июня 09:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
08:06
Общество
Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне
Все новости

Астрологи назвали пять самых финансово стабильных пар среди знаков зодиака

Общество
Астрологи назвали пять самых финансово стабильных пар среди знаков зодиака
Невские Новости

Москва, 8 июня. Астрологи считают, что финансовая стабильность может быть достигнута благодаря взаимной поддержке и компромиссам.

Такое под силу лишь пяти парам знаков зодиака. Так, Овны и Весы идеально дополняют друг друга и воплощают идеи в жизнь вместе. Тельцы и Рыбы довольно творческие знаки. Тельцы помогают Рыбам придерживаться верного пути и контролируют высокую эмоциональность партнеров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Раки находят вдохновение в любви к Близнецам. Их энергия и мощная духовная связь хорошо справляются с жизненными трудностями. Львы и Девы хорошо работают вместе. Львы прекрасно придумывают интересные идеи и проводят переговоры, а Девы сами по себе педанты.

Водолей и Стрелец являются бизнесменами от рождения. Им гораздо проще заниматься делами вместе. Производственная часть чаще всего ложится на Водолеев, а на Стрельцов — переговоры и поиск контактов.

Ранее астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака. Астрологи рассказали, какой период времени нужно уделять на сон каждому знаку зодиака для здорового функционирования организма.

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деньги знаки зодиака стабильность
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