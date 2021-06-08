Астрологи назвали пять самых финансово стабильных пар среди знаков зодиака

Москва, 8 июня. Астрологи считают, что финансовая стабильность может быть достигнута благодаря взаимной поддержке и компромиссам.

Такое под силу лишь пяти парам знаков зодиака. Так, Овны и Весы идеально дополняют друг друга и воплощают идеи в жизнь вместе. Тельцы и Рыбы довольно творческие знаки. Тельцы помогают Рыбам придерживаться верного пути и контролируют высокую эмоциональность партнеров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Раки находят вдохновение в любви к Близнецам. Их энергия и мощная духовная связь хорошо справляются с жизненными трудностями. Львы и Девы хорошо работают вместе. Львы прекрасно придумывают интересные идеи и проводят переговоры, а Девы сами по себе педанты.

Водолей и Стрелец являются бизнесменами от рождения. Им гораздо проще заниматься делами вместе. Производственная часть чаще всего ложится на Водолеев, а на Стрельцов — переговоры и поиск контактов.

Ранее астрологи назвали норму сна для каждого знака зодиака. Астрологи рассказали, какой период времени нужно уделять на сон каждому знаку зодиака для здорового функционирования организма.