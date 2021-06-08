Посольство РФ назвало провокационными военные учения с участием ВВС США в Арктике

Вашингтон, 8 июня. Посольство РФ в США назвало провокационными арктические учения Arctic Challenge Exercise с участием ВВС США.

Заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте дипмиссии. Российские дипломаты отмечают, что данные военные мероприятия не способствуют укреплению доверия в Европе. В посольстве также заявили, что они находятся в обеспечении устойчивого и мирного развития Арктики.

Учения Arctic Challenge Exercise под руководством ВВС Норвегии в этом году продлятся до 18 июня. В них примут участие ВВС Швеции, США, Финляндии, Великобритании, ФРГ, Дании и Нидерландов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом США Джо Байденом отношения с Россией. Переговоры прошли в понедельник.