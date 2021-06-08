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новостей
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
08:06
Общество
Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне
Все новости

Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче

Общество
Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче
pixabay.com

Москва, 8 июня. Специалисты рассказали, как и когда следует сажать репчатый лук, чтобы он быстрее взошел и лучше рос.

Оптимальным для посадки лука считается май, когда в почве достаточно влаги для всходов. Если сажать лук в июне, придется чаще поливать грядки. Грунт для посадки важно подобрать не кислый, супесчаный или суглинистый, отмечают эксперты.

Сажать лук можно рассадой, семенами и луком-севком. В первом случае нужно в конце февраля посеять семена. Рассаду можно высаживать на грядку после появления трех первых перышек. Перед посевом семена замачивают и высаживают на грядку, когда они прорастут.

При посадке севком в подготовленной грядке размечают ровные рядки, в которые на расстоянии до 10 сантиметров высаживают луковицы, заглубляя их примерно на 3-4 сантиметра. Первые всходы можно будет наблюдать через две-три недели, сообщает «Курьер среда».

Ранее председатель межрегионального Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Риммер назвал три главные проблемы российских садоводческих товариществ. Первая заключается в недостатке правовой базы, вторая – в высоких ценах на свет, третья – в плохой организации внутри садоводств.

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