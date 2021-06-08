Огородникам рассказали, как правильно посадить лук на даче

Москва, 8 июня. Специалисты рассказали, как и когда следует сажать репчатый лук, чтобы он быстрее взошел и лучше рос.

Оптимальным для посадки лука считается май, когда в почве достаточно влаги для всходов. Если сажать лук в июне, придется чаще поливать грядки. Грунт для посадки важно подобрать не кислый, супесчаный или суглинистый, отмечают эксперты.

Сажать лук можно рассадой, семенами и луком-севком. В первом случае нужно в конце февраля посеять семена. Рассаду можно высаживать на грядку после появления трех первых перышек. Перед посевом семена замачивают и высаживают на грядку, когда они прорастут.

При посадке севком в подготовленной грядке размечают ровные рядки, в которые на расстоянии до 10 сантиметров высаживают луковицы, заглубляя их примерно на 3-4 сантиметра. Первые всходы можно будет наблюдать через две-три недели, сообщает «Курьер среда».

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