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09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
08:06
Общество
Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне
Все новости

Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira

Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
Pr Scr instagram.com  /  @waynos_fotos

Лондон, 8 июня. Английский производитель гоночных машин Lotus Cars запускает конвейер по производству спорткара под названием Emira, премьера которого состоится 6 июля 2021 года.

Совершенно новый производственный комплекс планируют открыть на заводе в Хетеле (графство Норфолк, Англия). На конвейер поставлены предсерийные прототипы новой модели Lotus Emira (ранее Type 131). Завод уже получил инвестиции на сумму свыше 100 млн фунтов.

Компания намерена представить «двухдверку» Emira 6 июля 2021 года. Название на нескольких древних языках означает «командир», «лидер». В тизере можно заметить спортивный мультируль с сенсорными кнопками, цифровую приборку, как в гиперкаре Lotus Evija. Подрулевые лепестки намекают на автоматическую трансмиссию.

Накануне стало известно, что британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus. Тюнинг-салон намеревается обновить ретро автомобиль Lotus Type 62. Согласно опубликованной информации, производство спорткара будет ограничено, всего Radford соберет 62 модели.

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автомобиль гиперкар lotus emira
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