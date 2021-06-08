Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira

Лондон, 8 июня. Английский производитель гоночных машин Lotus Cars запускает конвейер по производству спорткара под названием Emira, премьера которого состоится 6 июля 2021 года.

Совершенно новый производственный комплекс планируют открыть на заводе в Хетеле (графство Норфолк, Англия). На конвейер поставлены предсерийные прототипы новой модели Lotus Emira (ранее Type 131). Завод уже получил инвестиции на сумму свыше 100 млн фунтов.

Компания намерена представить «двухдверку» Emira 6 июля 2021 года. Название на нескольких древних языках означает «командир», «лидер». В тизере можно заметить спортивный мультируль с сенсорными кнопками, цифровую приборку, как в гиперкаре Lotus Evija. Подрулевые лепестки намекают на автоматическую трансмиссию.

Накануне стало известно, что британское ателье Redford выпустит обновленный Lotus. Тюнинг-салон намеревается обновить ретро автомобиль Lotus Type 62. Согласно опубликованной информации, производство спорткара будет ограничено, всего Radford соберет 62 модели.