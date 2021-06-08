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новостей
09:11
Происшествия
Тело полицейского нашли возле гипермаркета в Екатеринбурге
09:09
Политика
Посольство КНР в США призвало не политизировать вопрос происхождения COVID-19
09:08
Армия
Армия Германии решила вопрос с недопитым пивом в Афганистане
09:06
Общество
Новое лекарство для людей с болезнью Альцгеймера одобрили в США
08:53
Общество
Названы самые дорогие вакансии Москвы и Петербурга
08:53
Общество
Российские авиакомпании просят отложить запрет на регистрацию судов за рубежом
08:51
Общество
Названы города, в которых чаще совершают «пьяные преступления»
08:50
Общество
Почти каждый десятый россиянин летом пересаживается на велосипед
08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» рассказала о подготовке к фильму
08:44
Общество
Какие чудеса может сотворить социальный работник в России
08:43
Общество
Стало известно, когда россияне тратят на такси больше всего
08:42
Шоу-бизнес
Съемки «Зловещих мертвецов» официально стартовали
08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» недовольна предложениями сняться обнаженной
08:37
Общество
Фитотерапевт предупредил о смертельной опасности морковного сока
08:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес будет выпускать фильмы на Netflix
08:31
Общество
Шойгу посетил с внезапной проверкой один из московских военкоматов
08:25
Общество
Диетолог "СберЗдоровья" назвал опасные пищевые Е-добавки
08:24
Общество
Меган Маркл и принц Гарри оскорбили Елизавету II именем своей дочери
08:22
Политика
Украинцы раскритиковали политику «антибелорусского импортозамещения» Зеленского
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Общество
Садовод рассказал, что можно посадить в огороде в июне
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Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне

Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
Global Look Press  /  AUG/face to face

Лос-Анджелес, 8 июня. В Голливуде снимут художественный фильм о секс-скандале с участием известного продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего сейчас срок в тюрьме.

Как сообщает Deadline, фильм снимут на основе книги She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, написанной репортерами газеты New York Times Меган Тухи и Джоди Кантор. Киностудия Universal Pictures сейчас ведет переговоры с актрисами Кэри Маллиган и Зои Казан, которые должны исполнить роли журналисток.

Производство картины должно начаться этим летом, его поставит неортодоксальный режиссер Мария Шрейдер по сценарию обладательницы Оскара Ребекки Ленкевич.

Первая статья Тухи и Кантор о Вайнштейне вышла 5 октября 2017 года. Текст содержал подробности о деньгах, выплаченных для сокрытия сексуальных домогательств, и рассказы от первого лица актрис, обвинявших продюсера в харассменте. Итогом разоблачения журналисток стало то, что Вайнштейн потерял свою работу и был признан виновным и приговорен к 23 годам тюремного заключения за изнасилование. На фоне скандала появились движения #MeToo и #TimesUp, которые по-прежнему оказывают большое влияние во всем мире, а также полностью меняют пейзаж Голливуда.

По данным издания, фильм расскажет не столько о Вайнштейне и скандале, сколько о женской команде журналистов, которые выдержали угрозы судебного разбирательства и запугивания. Среди продюсеров картины значится Брэд Питт.

Актрису Кэри Маллиган зрители помнят по фильму «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо. За картину «Девушка, подающая надежды» она была номинирована на Оскар. Актриса уже работала с Зои Казан в бродвейской постановке Яна Риксона «Чайка» в 2008 году. В 2017 году Маллиган снялась в получившем признание критиков фильме «Дикая природа», одним из сценаристов и продюсеров которого была Казан.

Вайнштейн стал первым представителем американской киноиндустрии, кто подвергся обвинениям в сексуальных домогательствах. Несколько десятков актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили, что продюсер домогался их во время съемок. В общей сложности Вайнштейна обвинили 80 актрис.

В марте прошлого года Вайнштейн получил 23 года лишения свободы за сексуальное насилие первой степени и изнасилование третьей степени. Судья Верховного суда Джеймс Берк, прежде чем вынести свой приговор, сказал продюсеру, что он будет официально зарегистрирован как сексуальный преступник.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
голливуд вайнштейн харви вайнштейн сексуальные домогательства харассмент кэри маллиган зои казан
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