Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне

Лос-Анджелес, 8 июня. В Голливуде снимут художественный фильм о секс-скандале с участием известного продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего сейчас срок в тюрьме.

Как сообщает Deadline, фильм снимут на основе книги She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, написанной репортерами газеты New York Times Меган Тухи и Джоди Кантор. Киностудия Universal Pictures сейчас ведет переговоры с актрисами Кэри Маллиган и Зои Казан, которые должны исполнить роли журналисток.

Производство картины должно начаться этим летом, его поставит неортодоксальный режиссер Мария Шрейдер по сценарию обладательницы Оскара Ребекки Ленкевич.

Первая статья Тухи и Кантор о Вайнштейне вышла 5 октября 2017 года. Текст содержал подробности о деньгах, выплаченных для сокрытия сексуальных домогательств, и рассказы от первого лица актрис, обвинявших продюсера в харассменте. Итогом разоблачения журналисток стало то, что Вайнштейн потерял свою работу и был признан виновным и приговорен к 23 годам тюремного заключения за изнасилование. На фоне скандала появились движения #MeToo и #TimesUp, которые по-прежнему оказывают большое влияние во всем мире, а также полностью меняют пейзаж Голливуда.

По данным издания, фильм расскажет не столько о Вайнштейне и скандале, сколько о женской команде журналистов, которые выдержали угрозы судебного разбирательства и запугивания. Среди продюсеров картины значится Брэд Питт.

Актрису Кэри Маллиган зрители помнят по фильму «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо. За картину «Девушка, подающая надежды» она была номинирована на Оскар. Актриса уже работала с Зои Казан в бродвейской постановке Яна Риксона «Чайка» в 2008 году. В 2017 году Маллиган снялась в получившем признание критиков фильме «Дикая природа», одним из сценаристов и продюсеров которого была Казан.

Вайнштейн стал первым представителем американской киноиндустрии, кто подвергся обвинениям в сексуальных домогательствах. Несколько десятков актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили, что продюсер домогался их во время съемок. В общей сложности Вайнштейна обвинили 80 актрис.

В марте прошлого года Вайнштейн получил 23 года лишения свободы за сексуальное насилие первой степени и изнасилование третьей степени. Судья Верховного суда Джеймс Берк, прежде чем вынести свой приговор, сказал продюсеру, что он будет официально зарегистрирован как сексуальный преступник.