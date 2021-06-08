Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы

Токио, 8 июня. Третьему помощнику капитана траулера «Амур» Павлу Добрянскому может грозить до пяти лет лишения свободы или крупный штраф, сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.

Россиянин был арестован по подозрению в ненадлежащем управлении судном, повлекшем гибель трех человек. Ответственность по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа в размере до 1 млн иен (около 10 тыс. долларов). В российском генконсульстве уточнили, что Добрянского во вторник повезли в прокуратуру города Асахикава, сообщает ТАСС.

В понедельник береговая охрана Момбэцу арестовала российского моряка, стоявшего на вахте в момент столкновения траулера с японской шхуной. На предъявление официальных обвинений у прокуратуры есть 72 часа. Во вторник к Добрянскому должен прибыть нанятый судовладельцем адвокат.

Инцидент произошел в конце мая рядом с островом Хоккайдо в районе города Момбецу, сообщили в службе безопасности на море. В результате столкновения с российским траулером «Амур» погибли трое из пяти находившихся на японском рыболовецком судне «Дай-хати Хокко-мару» моряков.