Названы причины ночных приступов голода

Москва, 8 июня. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему некоторые люди испытывают чувство голода вечером или ночью. Мнением специалист поделилась в Instagram.

По словам Фус, одной из причин желания поесть на ночь является обезвоживание. Недостаточное количество еды в предыдущие приемы пищи также может возбуждать голод.

«Легкий завтрак, салат на обед и пара чашек кофе неминуемо приведут к перееданию вечером», — предупредила специалист.

Диетолог рекомендует плотно завтракать и обедать, а также не забывать про перекус. Употребить 80% дневного рациона необходимо к полднику (около 17 часов). Ужинать рекомендуется за три-четыре часа до сна.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады, врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова посоветовала исключить из рациона свежевыжатые соки, сладкие газировки и газировки с сахарозаменителями. Оптимальным напитком для похудения специалист назвала воду.