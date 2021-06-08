Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России

Москва, 8 июня. Депутат ГД Иван Сухарев предложил вдвое сократить размер допустимого дневного процента по микрозаймам. Соответствующее письмо он направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Законодатель в обращении отметил, что, согласно экспертным подсчетам, весной количество просроченных более чем на 90 дней микрозаймов достигло рекордного показателя в 5,4 млн. Предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам (1%) был установлен в России летом 2019 года. Но у заемщиков при таких условиях возникают избыточные обязательства, считает парламентарий.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%», — цитирует обращение Сухарева RT.

Законодатель отметил, что такое позволит микрофинансовым организациям получать значительный доход, а россиянам обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях.

Ранее опрос показал, что половина россиян опасается влезть в долги. Больше всего такая перспектива пугает женщин (49%), чуть меньше долговой ямы опасаются мужчины (46%).