В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов

Москва, 8 июня. Угрозы, которые ассоциируются с коллекторской деятельностью, недопустимы для христиан, заявил замуправляющего делами Московской патриархии Савва (Тутунов).

В Госдуму РФ внесен законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для «черных» коллекторов. Угрозы и насилие против должников предлагается наказывать штрафом до 500 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы. Если нарушение совершалось группой лиц — вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект.

«Конечно, совершенно неприемлемым для христианина является то, что в народном сознании часто связано с коллекторами – то есть угрозы, некорректное обращение с людьми. Думаю, что далеко не все коллекторы себя так ведут, но в народном сознании такая связь есть. Конечно, такое поведение недопустимо», — прокомментировал новость в беседе с РИА Новости епископ Зеленоградский Савва.

Представитель РПЦ добавил, что для священнослужителей, зарабатывающих на жизнь как специалисты в светских профессиях, недопустимо работать коллекторами.

Отметим, куда более категорично о коллекторах высказывается депутат Госдумы Виталий Милонов. Он неоднократно публично называл их «нелюдями» и «животными, не подпадающими под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Позднее парламентарий призвал лишать коллекторов пенсий и даже паспортов.

Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) возмутились критикой со стороны депутата и обратились к главе Следственного комитета ФР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.