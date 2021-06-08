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07:36
Общество
Lotus приблизился к серийному выпуску нового спорткара Emira
07:36
Шоу-бизнес
Звезда «Великого Гэтсби» снимется в фильме о Харви Вайнштейне
07:21
Общество
Помощнику капитана траулера «Амур» может грозить до пяти лет тюрьмы
07:19
Общество
Названы причины ночных приступов голода
07:18
Общество
Максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам могут снизить в России
07:03
Общество
В РПЦ обозначили позицию в борьбе против «черных» коллекторов
07:02
Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
07:00
Общество
Милонов заявил, что гордится «джихадом», объявленным ему коллекторами
06:56
Общество
Мясников предупредил о «печальных» последствиях бесконтрольного приема корвалола
06:50
Спорт
Евро-2020: прогнозы и коэффициенты от экспертов
06:45
Общество
Васильев назвал идеально подходящие для дам элегантного возраста цвета
06:43
Общество
Половина клиентов российских банков готова рекомендовать свою кредитку знакомым
06:39
Политика
Вице-премьер Украины назвала главную ошибку НАТО с 2008 года
06:39
Армия
ВМФ России получит новейший стелс-корабль
06:19
Политика
Эквадор заявил о желании сотрудничать с Россией на всех уровнях
06:19
Экономика
Глава «Росбанка» дал рекомендации начинающим инвесторам
06:02
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
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Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020

Спорт
Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 8 июня. На турнирах вроде Чемпионата Европы по футболу победить может практически любая команда. Однако чаще всего это оказываются сборные с представителями топ-клубов.

Футбол можно отнести к тем видам спорта, где никогда до конца не знаешь, кто выйдет победителем. Нередко аутсайдеры выбивают из соревнований фаворитов. Чего только стоят выигрыши Исландии над Англией и Уэльса над Бельгией на Евро-2016. Однако зачастую среди триумфаторов оказываются наиболее «дорогие» сборные, в составе которых есть игроки из лучших клубов мира.

Если верить авторитетному порталу Transfermarkt, то, с точки зрения набора исполнителей, фаворитом является Англия. Ее игроки в общей сумме стоят 1,27 млрд евро, и это при том условии, что главный тренер Гарет Саутгейт оставил один пустой слот в составе.

Следом (1,03 млрд евро) идет Франция. Объясняется это преимущественно наличием в составе таких футболистов как Поль Погба, Киллиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Нголо Канте, Кингли Коман и т. д.

Третью строчку занимает Германия, игроки которой стоят 936,5 млн евро. Основную стоимость обеспечивают игроки «Баварии» и «Челси»: Йозуа Киммих, Леон Горецка и Серж Гнабри, а также Кай Хаверц и Тимо Вернер.

Следом идут Испания (915 млн), Португалия (872), Италия (771), Бельгия (669), Нидерланды (637). Замыкают десятку Хорватия (376 млн) и Турция (325). Сборная России занимает 19 место. Ее состав оценивается в 191 млн евро.

Ранее читатели французского издания Le Figaro раскритиковали Футбольную федерацию Украины из-за решения добавить контур Крыма на форму национальной сборной для Евро-2020.

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Все новости / Спорт / Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020
футбол спорт евро-2020
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