Битва футбольных титанов: самые дорогие составы сборных на Евро-2020

Москва, 8 июня. На турнирах вроде Чемпионата Европы по футболу победить может практически любая команда. Однако чаще всего это оказываются сборные с представителями топ-клубов.

Футбол можно отнести к тем видам спорта, где никогда до конца не знаешь, кто выйдет победителем. Нередко аутсайдеры выбивают из соревнований фаворитов. Чего только стоят выигрыши Исландии над Англией и Уэльса над Бельгией на Евро-2016. Однако зачастую среди триумфаторов оказываются наиболее «дорогие» сборные, в составе которых есть игроки из лучших клубов мира.

Если верить авторитетному порталу Transfermarkt, то, с точки зрения набора исполнителей, фаворитом является Англия. Ее игроки в общей сумме стоят 1,27 млрд евро, и это при том условии, что главный тренер Гарет Саутгейт оставил один пустой слот в составе.

Следом (1,03 млрд евро) идет Франция. Объясняется это преимущественно наличием в составе таких футболистов как Поль Погба, Киллиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Нголо Канте, Кингли Коман и т. д.

Третью строчку занимает Германия, игроки которой стоят 936,5 млн евро. Основную стоимость обеспечивают игроки «Баварии» и «Челси»: Йозуа Киммих, Леон Горецка и Серж Гнабри, а также Кай Хаверц и Тимо Вернер.

Следом идут Испания (915 млн), Португалия (872), Италия (771), Бельгия (669), Нидерланды (637). Замыкают десятку Хорватия (376 млн) и Турция (325). Сборная России занимает 19 место. Ее состав оценивается в 191 млн евро.

Ранее читатели французского издания Le Figaro раскритиковали Футбольную федерацию Украины из-за решения добавить контур Крыма на форму национальной сборной для Евро-2020.